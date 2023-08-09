«Крылья Советов» – «Зенит»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ

9 августа в 18:30 (мск) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России «Крылья Советов» сыграют дома против санкт-петербургского «Зенита».

Игра состоится на стадионе «Солидарность Арена». Главный арбитр встречи - Сергей Чебан (Москва).

Посмотреть встречу «Крылья Советов» – «Зенит» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

В 1-м туре Кубка России «Зенит» одержал убедительную победу над «Ахматом» со счетом 2:0. Самарский клуб стартовал в национальном Кубке с поражения от «Балтики» (2:3).