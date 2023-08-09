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«Сивасспор» ведет переговоры с «Ахматом» о переходе Марата Быстрова

Защитник играет в грозненском клубе с 2020 года.
09 августа 2023 09:45
автор: Виталий Овсянников

31-летний казахстанский футболист Марат Быстров, выступающий за «Ахмат» на позиции защитника, может перейти в турецкий клуб «Сивасспор».

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает издание Sport24.

Согласно данным источника, «Ахмат» уже получил от турецкой команды официальный запрос на трансфер игрока сборной Казахстана.

Марат Быстров выступает за грозненский клуб с середины 2020 года. За этот период 31-летний защитник провёл 79 матчей за «Ахмат». Также на его счету 19 встреч за сборную Казахстана. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Быстрова составляет 1 млн евро.

источник: Sport24.ru
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