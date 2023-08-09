Зарема Салихова раскритиковала рейтинг лучших игроков сезона-2022/23 по версии РФС

Зарема Салихова, известная в футбольных кругах в качестве жены экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала рейтинг лучших футболистов РПЛ сезона-2022/23 по версии РФС.

В списке 33 лучших футболистов (по три игрока на каждую позицию) прошлого розыгрыша чемпионата России оказалось пять представителей красно-белых. Однако первое место на своей позиции занял только Георгий Джикия, ставший лучшим левым центральным защитником сезона.

«Кордоба точно лучше Соболева? Клаудиньо выше Промеса? Барриос выше Литвинова, который полсезона играл защитником? Может, всё же Литвинов сильнее Дивеева, а? В каком кабинете составлялся этот рейтинг: на улице Народная или в Лахта-центре?» — цитирует Салихову издание Sport24.