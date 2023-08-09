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Эден Азар близок к завершению футбольной карьеры

Им интересовался только клуб из второго дивизиона Бельгии.
Эден Азар близок к завершению футбольной карьеры
09 августа 2023 10:04
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

32-летний бельгийский форвард Эден Азар, ранее выступавший за «Челси» и «Реал», близок к окончанию футбольной карьеры.

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает издание Marca.

Ещё в 2018 году он был одним из лучших футболистов мира, и занимал восьмое место в голосовании за «Золотой мяч», а спустя пять лет у него практически нет предложений о продолжении карьеры.

Согласно данным источника, в переходе Эдена Азара заинтересован только клуб из второго дивизиона чемпионата Бельгии – «Вестерло».

Агент бельгийца предлагал услуги лучшего футболиста АПЛ сезона-2014/15 командам МЛС и Саудовской Аравии, но ни один клуб в нём не заинтересован.

источник: Marca
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