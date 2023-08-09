Фалькао покинул «Сантос» после обвинений в сексуальных домогательствах

Экс-полузащитника сборной Бразилии Пауло Роберто Фалькао обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает The Sun.

Бывшая звезда футбола «потерся промежностью» о работницу отеля. Потерпевшая написала заявление в полицию, её слова подтверждают камеры видеонаблюдения и один свидетель.

Из-за обвинений Фалькао ушел с поста спортивного директора «Сантоса», который занял в ноябре, при этом Пауло Роберто вину отрицает.

Фалькао завоевал со сборной Бразилии две медали, серебро и бронзу, Кубка Америкии. В составе «Ромы» хавбек стал чемпионом Италии и дважды выиграл кубок страны.