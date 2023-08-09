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ЦСКА сделал предложение о покупке защитника «Росарио Сентраль» Алана Родригеса

Он является двукратным чемпионом Парагвая.
09 августа 2023 10:31
автор: Виталий Овсянников

22-летний парагвайский защитник Алан Родригес, выступающий за аргентинский клуб «Росарио Сентраль», может перейти в московский ЦСКА.

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает спортивный обозреватель Хорхе Искьердо в своих социальных сетях.

Согласно данным источника, ЦСКА уже сделал предложение о переходе защитника. Армейцы хотят получить 80 процентов экономических прав на игрока. Аргентинский клуб даст ответ в ближайшее время.

С 2018 по 2023 год Родригес играл за парагвайский клуб «Серро Портеньо», в составе которого дважды выигрывал национальное первенство. В январе текущего года он перешёл в «Росарио Сентраль». Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 2,5 млн евро.

источник: «Советский спорт»
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