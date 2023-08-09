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«Динамо» – «Краснодар»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн и по ТВ

Игра пройдет в Москве.
09 августа 2023 10:36
автор: Виталий Овсянников

9 августа в 20:45 (мск) в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России московское «Динамо» сыграет дома против «Краснодара».

Игра состоится на стадионе «ВТБ-Арена». Главный арбитр встречи - Евгений Буланов (Саранск).

Посмотреть встречу «Динамо» – «Краснодар» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ». Также игра будет показана по платному каналу «Матч Премьер».

В 1-м туре Кубка России «Динамо» набрало одно очко. Бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1), однако уступили нижегородцам в серии пенальти (3:4). «Краснодар» в стартовом матче национального Кубка проиграл «Спартаку» (1:2).

источник: «Советский спорт»
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