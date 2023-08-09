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Канчельскис назвал главное препятствие «Спартака» на пути к чемпионству

Мнение легенды российского футбола.
09 августа 2023 10:47
автор: Виталий Овсянников

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о борьбе «Спартака» за золото в РПЛ.

Легенда российского футбола считает, что главным препятствием на пути красно-белых к чемпионство является слабая защита.

«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов. У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Каррера не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне — главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», — цитирует Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» занял третье место.

источник: «РБ-Спорт»
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