Канчельскис назвал главное препятствие «Спартака» на пути к чемпионству

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о борьбе «Спартака» за золото в РПЛ.

Легенда российского футбола считает, что главным препятствием на пути красно-белых к чемпионство является слабая защита.

«Истерика вокруг «Спартака» прекратится, когда первая же команда с хорошим нападением накидает красно-белым целую авоську голов. У «Спартака» годами плохо выстроена игра в обороне. Даже итальянец и экс-защитник Каррера не смог наладить игру у своих ворот. Дыра в обороне — главная проблема «Спартака» на пути к титулу. Какие-то шансы на чемпионство есть, но они призрачные», — цитирует Канчельскиса издание «РБ Спорт».

Напомним, в минувшем сезоне «Спартак» занял третье место.