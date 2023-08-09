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Игрок «Спартака» Леон Классен назвал гол в ворота «Пари НН» самым красивым в карьере

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-белых.
09 августа 2023 11:17
автор: Виталий Овсянников

23-летний российский футболист Леон Классен, выступающий за «Спартак» на позиции защитника, прокомментировал свой гол в ворота «Пари НН» в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-белых.

«Не могу сказать, что «Спартак» вышел на второй тайм вальяжно. Надо посмотреть, что произошло и как мы могли пропустить так легко. Хорошо, что у Хлуса тоже получилось наконец-то забить — сразу два! И у меня теперь тоже первый гол за «Спартак». Наверное, самый красивый гол в карьере. Это был удар с нерабочей ноги. Но хорошо получилось», — сказал Классен интервью изданию «Чемпионат».

В следующем матче «Спартак» сыграет на выезде против «Урала». Игра пройдет в рамках 4-го тура РПЛ и состоится 11 августа.

источник: Чемпионат.com
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