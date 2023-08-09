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Мантуан: как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» всё равно станет чемпионом

Мнение полузащитника санкт-петербургского клуба.
09 августа 2023 11:25
автор: Виталий Овсянников

22-летний бразильский футболист Густаво Мантуан, выступающий за «Зенит» на позиции полузащитника, поделился мнением об уровне конкуренции в чемпионате России.

По его мнению, несмотря на активное усиление «Спартака», санкт-петербургский клуб всё равно сможет одержать победу в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Кто будет главным конкурентом «Зенита» в сезоне? Абсолютно все команды – главные для нас соперники. В каждом конкретном матче любая команда сделает всё возможное, чтобы отобрать у нас очки. Должны воспринимать всех одинаково в борьбе за титул. Как и все годы, «Спартак» будет навязывать нам борьбу. Думаю, как бы «Спартак» ни усиливался, мы сможем показать свой максимум и всё равно победить», — цитирует Мантуана издание Metaratings.

Напомним, 22-летний бразилец стал игроком «Зенита» в середине 2022 года.

источник: Metaratings.ru
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