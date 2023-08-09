Луис Энрике не будет препятствовать возможному уходу Неймара из «ПСЖ»

Сегодня, 9 августа, издание Relevo сообщает о том, что французский «ПСЖ» готов продать своего форварда Неймара в текущее трансферное окно.

Согласно данным источника, тренерский штаб парижан во главе с Луисом Энрике не будет препятствовать возможному уходу бразильского нападающего.

Ранее Неймар заявлял о том, что желает покинуть «ПСЖ» из-за негативного отношения со стороны фанатов парижского клуба. Также он говорил о желании вернуться в «Барселону», однако такое развитие событий маловероятно из-за финансовых проблем каталонского клуба.

Кроме того, в СМИ сообщалось об интересе к бразильцу со стороны «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Барселоны». Срок контракта с Неймаром истекает летом 2025 года.