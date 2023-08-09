«Химки» подписали контракт с бывшим защитником сборной России

33-летний российский футболист Сергей Терехов, ранее выступавший за «Сочи» на позиции защитника, стал игроком «Химок».

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Экс-футболист сборной России перешел в «Химки» на правах свободного агента. Подмосковный клуб заключил с ним контракт по схеме «2+1». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сергея Терехова составляет 1 миллион евро.

В следующем матче «Химки» сыграют дома против московской «Родины». Игра состоится 12 августа.