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«Химки» подписали контракт с бывшим защитником сборной России

Сергей Терехов перешёл в подмосковный клуб на правах свободного агента.
09 августа 2023 12:07
автор: Виталий Овсянников

33-летний российский футболист Сергей Терехов, ранее выступавший за «Сочи» на позиции защитника, стал игроком «Химок».

Об этом сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Экс-футболист сборной России перешел в «Химки» на правах свободного агента. Подмосковный клуб заключил с ним контракт по схеме «2+1». Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Сергея Терехова составляет 1 миллион евро.

В следующем матче «Химки» сыграют дома против московской «Родины». Игра состоится 12 августа.

источник: ФК «Химки»
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