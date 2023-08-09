Бывший капитан «МЮ» Магуайр перешел в «Вест Хэм»

Футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжит карьеру в «Вест Хэме» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о трансфере игрока за 35 млн евро. В ближайшее время вопрос будет обсужден с самим футболистом, который ранее заявлял, что хотел бы покинуть состав «Манчестер Юнайтед».

Ранее тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки.

Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 млн евро, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.