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Бывший капитан «МЮ» Магуайр перешел в «Вест Хэм»

Футболист был очень разочарован решением тренера тен Хага лишить его капитанской повязки.
Бывший капитан «МЮ» Магуайр перешел в «Вест Хэм»
09 августа 2023 12:45
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Футболист «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр продолжит карьеру в «Вест Хэме» сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны договорились о трансфере игрока за 35 млн евро. В ближайшее время вопрос будет обсужден с самим футболистом, который ранее заявлял, что хотел бы покинуть состав «Манчестер Юнайтед».

Ранее тренер манкунианцев Эрик тен Хаг лишил Магуайра капитанской повязки.

Магуайр перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Лестера» за 87 млн евро, что сделало футболиста самым дорогим защитником в истории футбола. Контракт 30-летнего центрального защитника с «МЮ» рассчитан до лета 2025 года.

источник: «Советский спорт»
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