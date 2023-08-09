Главный тренер «Локомотива» объявил, что у Дзюбы есть проблемы со здоровьем

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающего Артема Дзюба не было в заявке команды на матча 2-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Рубина» (1:0).

«Есть определённые проблемы со здоровьем, Артём их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», - приводит пресс-служба «Локомотива» слова главного тренера.

Дзюба в текущем сезоне провел четыре матча за железнодорожников и забил один гол.