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Главный тренер «Локомотива» объявил, что у Дзюбы есть проблемы со здоровьем

Форвард пропустил матч против «Рубина».
Главный тренер «Локомотива» объявил, что у Дзюбы есть проблемы со здоровьем
09 августа 2023 12:48
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, почему нападающего Артема Дзюба не было в заявке команды на матча 2-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России против «Рубина» (1:0).

«Есть определённые проблемы со здоровьем, Артём их решает, медицинский штаб работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Дзюба приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата», - приводит пресс-служба «Локомотива» слова главного тренера.

Дзюба в текущем сезоне провел четыре матча за железнодорожников и забил один гол.

источник: ФК «Локомотив»
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