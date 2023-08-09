Матиас Норманн больше не сыграет за «Динамо»

Сегодня, 9 августа, издание «Спорт-Экспресс» сообщает, что 27-летний норвежский полузащитник Матиас Норманн больше не сыграет в составе московского «Динамо».

Срок его аренды истекает 20 августа. Несмотря на то, что у бело-голубых есть возможность выкупить футболиста, они не будут использовать данную опцию.

Согласно данным источника, в последнее время Норманн даже не проводит тренировки в составе бело-голубых. В ближайшее время он вернется в «Ростов».

Напомним, в сентябре 2022 года норвежец перешёл в «Динамо» из ростовской команды на правах аренды. За бело-голубых он провёл 18 встреч, в которых не отметился результативными действиями.