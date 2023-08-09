«Зенит» интересуется игроком «Галатасарая» и сборной Италии

Санкт-петербургский «Зенит» начал переговоры по переходу полузащитника стамбульского «Галатасарая» Николо Дзаньоло, сообщает в соцсетях турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу.

По данным источника, российским клубом, о котором писали турецкие СМИ ранее, интересовавшимся Дзаньоло был именно «Зенит». Действующие чемпионы России предложили «Галатасараю» выплатить сумму отступных в 35 млн евро. Именно она упоминается в контракте итальянца, а сам футболист будет получать 8 млн евро в год.

24-летний Дзаньоло перешёл в «Галатасарай» в феврале 2023 года из «Ромы». Сумма трансфера составила 15 млн евро. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.