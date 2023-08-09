Юран считает, что «Пари НН» не заслужил поражения от «Спартака»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран считает, что его команда не заслужила проигрыша «Спартаку» (4:5) в матче 2-го тура пути РПЛ Кубка России.

«Играли в атаку, как и требовалось. Чувствовалась небольшая неуверенность, но в перерыве пообщались, получилось раскрепостить игроков, удалось повести в счёте. Но у «Спартака» есть высокий уровень игроков, с которыми сложно бороться. Как минимум на ничью мы сыграли», - приводит «Газета.ru» слова Юрана.

«Спартак» набрал шесть очков и сохранил первое место в турнирной таблице группы Кубка России. «Пари НН» идёт на втором месте с двумя очками.

В следующем туре команда Юрана примет «Краснодар», а «Спартак» сыграет дома против «Динамо». Матчи пройдут 29 августа.