Арсен Захарян может перейти в испанский «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо», может стать игроком «Реал Сосьедада».
Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Noticias de Gipuzkoa.
Согласно данным источника, стороны поддерживают контакт. Руководство бело-голубых просит за Захаряна 15 млн евро. Однако клуб Ла Лиги осознаёт риск перехода 20-летнего футболиста из РПЛ, поэтому рассматривает и других полузащитников.
В приоритете у сан-себастьянцев покупка Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед». Однако если «Реал Сосьедад» не сможет выкупить игрока английской команды, то попробует приобрести Захаряна.
Ранее от перехода 20-летнего российского полузащитника отказался римский «Лацио».
источник: Noticias de Gipuzkoa