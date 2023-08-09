ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Арсен Захарян может перейти в испанский «Реал Сосьедад»

Клуб Ла Лиги заинтересован в покупке россиянина.
09 августа 2023 13:49
автор: Виталий Овсянников

Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо», может стать игроком «Реал Сосьедада».

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Noticias de Gipuzkoa.

Согласно данным источника, стороны поддерживают контакт. Руководство бело-голубых просит за Захаряна 15 млн евро. Однако клуб Ла Лиги осознаёт риск перехода 20-летнего футболиста из РПЛ, поэтому рассматривает и других полузащитников.

В приоритете у сан-себастьянцев покупка Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед». Однако если «Реал Сосьедад» не сможет выкупить игрока английской команды, то попробует приобрести Захаряна.

Ранее от перехода 20-летнего российского полузащитника отказался римский «Лацио».

источник: Noticias de Gipuzkoa
Юран считает, что «Пари НН» не заслужил поражения от «Спартака»
Команды встречались в Кубке России.
09.08.2023 13:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Зенит» интересуется игроком «Галатасарая» и сборной Италии
По данным источника, клубы уже начали переговоры.
09.08.2023 13:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Матиас Норманн больше не сыграет за «Динамо»
Норвежец провёл в московском клубе один год.
09.08.2023 13:35
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Главный тренер «Локомотива» объявил, что у Дзюбы есть проблемы со здоровьем
Главный тренер «Локомотива» объявил, что у Дзюбы есть проблемы со здоровьем
Форвард пропустил матч против «Рубина».
09.08.2023 12:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший капитан «МЮ» Магуайр перешел в «Вест Хэм»
Бывший капитан «МЮ» Магуайр перешел в «Вест Хэм»
Футболист был очень разочарован решением тренера тен Хага лишить его капитанской повязки.
09.08.2023 12:45
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Химки» подписали контракт с бывшим защитником сборной России
«Химки» подписали контракт с бывшим защитником сборной России
Сергей Терехов перешёл в подмосковный клуб на правах свободного агента.
09.08.2023 12:07
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Луис Энрике не будет препятствовать возможному уходу Неймара из «ПСЖ»
Контракт бразильца с парижанами рассчитан до середины 2025 года.
09.08.2023 11:51
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Мантуан: как бы «Спартак» ни усиливался, «Зенит» всё равно станет чемпионом
Мнение полузащитника санкт-петербургского клуба.
09.08.2023 11:25
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Игрок «Спартака» Леон Классен назвал гол в ворота «Пари НН» самым красивым в карьере
Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу красно-белых.
09.08.2023 11:17
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.