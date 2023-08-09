Арсен Захарян может перейти в испанский «Реал Сосьедад»

Российский полузащитник Арсен Захарян, выступающий за московское «Динамо», может стать игроком «Реал Сосьедада».

Об этом сегодня, 9 августа, сообщает Noticias de Gipuzkoa.

Согласно данным источника, стороны поддерживают контакт. Руководство бело-голубых просит за Захаряна 15 млн евро. Однако клуб Ла Лиги осознаёт риск перехода 20-летнего футболиста из РПЛ, поэтому рассматривает и других полузащитников.

В приоритете у сан-себастьянцев покупка Донни ван де Бека из «Манчестер Юнайтед». Однако если «Реал Сосьедад» не сможет выкупить игрока английской команды, то попробует приобрести Захаряна.

Ранее от перехода 20-летнего российского полузащитника отказался римский «Лацио».