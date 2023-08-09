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«Галатасарай» опроверг информацию о предложении «Зенита» по Николо Дзаньоло

Ранее сообщалось, что российский клуб готов купить итальянца за 35 млн евро.
«Галатасарай» опроверг информацию о предложении «Зенита» по Николо Дзаньоло
09 августа 2023 14:57
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 9 августа, Sporun Dibi, ссылаясь на руководство «Галатасарая», сообщает о том, что «Зенит» не делал официального предложения турецкому клубу о переходе Николо Дзаньоло.

Ранее сообщалось, что один из российских клубов сделал запрос на трансфер итальянского полузащитника и готов заплатить за него 35 млн. Далее турецкий журналист Ягиз Сабунчуглу сообщил, что этим клубом был «Зенит».

Согласно данным Sporun Dibi, официальные предложения по переходу Николо Дзаньоло оформляли только команды из Англии.

Напомним, текущий контракт итальянского полузащитника с «Галатасараем» рассчитан до середины 2027 года.

источник: «Советский спорт»
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