Глава совета директоров «Пари НН» не хочет увольнять Юрана

Дмитрий Кондратов, занимающий должность председателя совета директоров «Пари НН», не хочет увольнять главного тренера нижегородской команды, несмотря на слабый старт.

Об этом в интервью изданию «Чемпионат» сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды. Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него. При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в текущем сезоне чемпионата России нижегородский клуб уступил «Зениту» (1:2) и «Краснодару» (0:1). Также «Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

Вчера, 8 августа, нижегородцы уступили «Спартаку» со счетом 4:5 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.