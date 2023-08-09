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Глава совета директоров «Пари НН» не хочет увольнять Юрана

В первых трёх турах нижегородцы набрали всего одно очко.
09 августа 2023 15:07
автор: Виталий Овсянников

Дмитрий Кондратов, занимающий должность председателя совета директоров «Пари НН», не хочет увольнять главного тренера нижегородской команды, несмотря на слабый старт.

Об этом в интервью изданию «Чемпионат» сообщает источник, знакомый с ситуацией.

«Кондратов с июня имеет фактически главную роль в клубе. После сохранения прописки в РПЛ именно он занимался формированием команды. Идея назначить Юрана в апреле тоже исходила от него. При этом губернатор Нижегородской области Никитин часто недоволен решениями Кондратова и ищет ему замену», — добавил источник «Чемпионата».

Напомним, в текущем сезоне чемпионата России нижегородский клуб уступил «Зениту» (1:2) и «Краснодару» (0:1). Также «Пари НН» сыграл вничью с «Уралом» (0:0).

Вчера, 8 августа, нижегородцы уступили «Спартаку» со счетом 4:5 в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

источник: Чемпионат.com
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