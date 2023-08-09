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Стало известно, какой будет новая форма сборной России

В ней будут использованы также элементы фольклора.
09 августа 2023 15:15
автор: Александр Евграфов

Основатель бренда Jogel Артур Мовсесян рассказал, что новая форма национальной команды будет выполнена в красном цвете с элементами фольклора.

«Когда мы подошли к обсуждению с коллегами из РФС, поняли, что хотим сделать что-то классное. Много времени ушло на дизайн, мало осталось на производство. Наш дедлайн – март 2024-го. Обычно производство занимает год-полтора, Nike может за два года начать разработки. У нас меньше года. Дизайн пока не могу раскрывать, в начале года у нас будет отдельная презентация. Форма будет красная. Креативных идей было много. Нас на это вдохновил фольклор», - заявил Мовсесян на форуме Taneco-2023 в Казани. Видеозапись выступления доступна на официальном YouTube-канале хоккейного клуба «Ак Барс».

Компания Jogel стала экипировщиком Российского футбольного союза в июне вместо компании Adidas, которая приостановила сотрудничество с РФС. Контракт подписанный во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассчитан до 2026 года.

источник: ХК «Ак Барс»
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