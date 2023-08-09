КДК оштрафовал 2Drots за поведение болельщиков в матче Кубка России

Медиафутбольный клуб 2Drots был оштрафован на 25 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче первого раунда Пути регионов Кубка России против «Сахалина» (2:0).

Об этом сегодня, 9 августа, сообщил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Напомним, в голкипера медиафутбольной команды Александра Шибаева был брошен пустой флакон от вейпа. Данный инцидент произошёл после окончания встречи, когда 2Drots подошёл к трибуне со своими болельщиками. Флакон попал в глаз футболисту, и он получил травму.

«Мы рассмотрели эпизод с бросанием предметов с трибуны болельщиками 2Drots. В футболиста Шибаева попали пустым флакончиком от вейпа, была нанесена травма глаза. Полиция задержала несовершеннолетнего нарушителя. Клуб оштрафован на 25 тысяч рублей», — цитирует Григорьянца РИА Новости.