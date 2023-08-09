«Оренбург» и «Сочи» назвали стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России

Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Сочи» на матч 2-го тура пути РПЛ Кубка России.
Игра состоится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Главный арбитр встречи - Евгений Турбин (Москва).
Стартовый состав «Оренбурга»: Ходанович, Гогличидзе, Хотулёв, Перес, Адамов, Муро, Башич, Флорентин, Мансилья, Воробьёв, Марин.
Стартовый состав «Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Маргасов, Батырев, Дерюгин, Медведев, Бурмистров, Игнатьев, Шипунов.
В 1-м туре Кубка России «Оренбург» потерпел разгромное поражение от ЦСКА (0:6). Для сочинцев старт национального Кубка выдался гораздо удачнее. Подопечные Дмитрия Хохлова одержали гостевую победу над «Факелом» со счетом 3:1.
источник: «Советский спорт»