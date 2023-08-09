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Павел Маслов объяснил, в чём секрет успеха «Спартака» в начале сезона

Московский клуб имеет пятиматчевую серию побед. 
09 августа 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением по поводу успешного выступления команды в сезоне-2023/2024.

Отметим, красно-белые одержали пять побед в последних пяти матчах.

«Главная движущая сила «Спартака» прямо сейчас? Много факторов вокруг: некая свежесть, многое получается — и все идет довольно легко. Нет скованности в нашей игре и на этой легкости мы движемся. Мы идем от игры к игре и пока что все получается прекрасно — «Спартак» выигрывает свои матчи. Говорить о чемпионстве нужно в мае, сейчас очень рано», — приводит слова 23-летнего футболиста Sport24.ru.

Добавим, в настоящее время «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после трёх проведённых матчей. Подопечные Гильермо Абаскаля также выиграли две встречи на старте розыгрыша Кубка России.

источник: Sport24.ru
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