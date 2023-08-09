Романцев возглавит легенд «Спартака» в матче против сборной мира

Олег Романцев будет главным тренером легенд «Спартака» на матче против сборной мира, сообщает «РБ-Спорт».

В его тренерский штаб войдут Станислав Черчесов и Юрий Никифоров.

Встреча состоится в сентябре 2023 года и будет посвящена памяти Ильи Цымбаларя, который ушёл из жизни в 2013 году.

Сборную мира возглавит итальянский специалист Массимо Каррера. Ранее стало известно, что в матче примут участие Робсон, Маркао, Тчуйсе, Эмануэль Адебайор, Фернандо Морьентес, Сантьяго Канисарес, Флоран Малуда и другие легенды мирового футбола.