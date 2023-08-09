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Агент Барриоса отреагировал на решение КДК по дисквалификации полузащитника 

Колумбиец избежал дополнительного наказания за удаление в матче «Зенит» – «Динамо».
09 августа 2023 16:22
автор: Глеб Шевяков

Агент хавбека «Зенита» Вильмара Барриоса, Луис Фелипе Поссо поделился мнением по поводу того, что КДК РФС дисквалифицировал его клиента на один матч, не наложив на футболиста дополнительного штрафа.

Отметим, 29-летний полузащитник сине-бело-голубых заработал красную карточку по ходу встречи 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

«По крайней мере, ему не дали больше матчей, одну игру дисквалификации он получил. Барриосу нужно двигаться вперед и готовиться к игре со «Спартаком», — приводит слова Поссо «Спорт-Экспресс».

Напомним, Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он провёл 31 матч, отличился одним забитым мячом и отдал два ассиста. Его контракт с петербуржцами действует до лета 2026 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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