Байдачный считает, что у «Зенита» нет глобальных проблем

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный высказался о причинах поражения санкт-петербургского «Зенита» в матче с «Динамо».

«Да нет, ну что вы, какие глобальные проблемы? Многие говорят, и я согласен: нужно, чтобы в командах играло большее число российских футболистов. Все равно мы не участвуем ни в каких международных соревнованиях. Так пусть наши футболисты играют. Привозить бразильцев, других легионеров и платить им миллионы бессмысленно», — приводит слова Байдачного «Евро-футбол.ру».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу столичного клуба.

По итогам трех туров чемпионата России «Зенит» занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 4 очка.

В следующме туре «Зенит» сыграет с воронежским «Факелом».