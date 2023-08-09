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«Оренбург» - «Сочи»: гости открыли счет, судья отменил гол, хозяева забили и повели в счете

Встреча проходит в Оренбурге.
09 августа 2023 16:33
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Оренбурга» повели в матче второго тура в группе А группового раунда Кубка России.

В самом начале первого тайма команда Дмитрия Хохлова вышла вперед благодаря голу Никиты Бурмистрова, однако через минуту главный арбитр матча Евгений Турбин, проконсультировавшись с ВАР, отменил взятие ворот

Буквально через несколько минут отличились хозяева поля. На 12-й минуте гол забил аргентинский полузащитник Габриэль Флорентин.

«Оренбург» в первом туре разгромно проиграл ЦСКА – 0:6, а «Сочи» победил «Факел» - 3:1.

источник: «Советский спорт»
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