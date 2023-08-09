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Черчесов отреагировал на новость о своём возможном участии в матче памяти Цымбаларя 

Ранее сообщалось, что российский специалист может войти в тренерский штаб «Спартака» на предстоящую встречу.
09 августа 2023 16:36
автор: Глеб Шевяков

Экс-наставник сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, что получил предложение возглавить «Спартак» в ретро-матче памяти имени Ильи Цымбаларя против сборной мира.

«Сын Ильи написал мне, позвал. Это большое дело, что такой матч памяти Цымбаларя состоится. Для меня большая честь, что меня пригласили. Я ответил, что если буду в Москве и без клуба, то, конечно, приму участие», — приводит слова 59-летнего специалиста «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что на памятный матч Цымбаларя в тренерский штаб московского клуба могут войти два бывших наставника красно-белых – Олег Романцев и Станислав Черчесов.

Добавим, организатором данной встречи между легендами «Спартака» и сборной мира выступает сын Ильи Цымбаларя – Олег. Матч запланирован на 9 сентября текущего года и должен состояться в Москве.

источник: Чемпионат.com
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