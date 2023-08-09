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Игрок «Динамо» Паршивлюк оценил текущий уровень чемпионата России 

По мнению 34-летнего футболиста, РПЛ не может «стоять на месте». 
09 августа 2023 16:45
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк выразил своё мнение относительно уровня Российской Премьер-Лиги.

«Наш чемпионат явно не прогрессирует. Стоит на месте? Я недавно книгу прочитал — там либо деградация, либо прогресс. Стоять на месте — такого не бывает», — приводит слова игрока бело-голубых «РБ Спорт».

Добавим, по итогам сезона-2022/2023 чемпионом России стал «Зенит» в пятый раз подряд. На старте нового розыгрыша РПЛ «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице, набрав девять очков после трёх матчей. «Краснодар» с таким же количеством очков находится на второй позиции.

источник: «РБ-Спорт»
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