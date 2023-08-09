«Оренбург» - «Сочи»: вышедший на замену Оганесян удвоил преимущество хозяев поля

Футболисты «Оренбурга» удвоили свое преимущество в матче второго тура в группе А группового раунда Кубка России.

На 25-й минуте точным ударом ворота поразил Степан Оганесян, вышедший на замену травмированного Дмитрия Воробьева.

Ранее, на 12-й минуте счет в матче открыл Габриэль Флорентин.

В самом начале первого тайма команда Дмитрия Хохлова вышла вперед благодаря голу Никиты Бурмистрова, однако через минуту главный арбитр матча Евгений Турбин, проконсультировавшись с ВАР, отменил взятие ворот

«Оренбург» в первом туре разгромно проиграл ЦСКА – 0:6, а «Сочи» победил «Факел» - 3:1.