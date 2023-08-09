Андрей Тихонов высказался о плотности календаря «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов оценил плотность календаря у красно-белых.

«У всех календарь сложный. Играть надо больше. Почему у нас стало больше игр и все сразу стали жаловаться? Многие играли раньше осенью в еврокубках. Большая нагрузка была на футболистов. Теперь привыкли играть раз в неделю, стали играть чаще и сразу все заныли. Многие тренеры сейчас предъявляют претензии. Зачем это клубам, у которых нормальная скамейка?» — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».

Ранее главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал календарь своей команды.