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Ловчев оценил победу «Спартака» над «Пари НН» в результативном матче Кубка России

В общей сложности команды отправили в ворота друг друга девять мячей. 
09 августа 2023 16:57
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу красно-белых над «Пари НН» со счётом 5:4 в рамках 2-го тура Пути РПЛ Кубка России.

«Два впечатления — первое как любителя футбола. Матч-кипяток, 9 голов, восторг зрителей! Потрясающий матч! С другой стороны, второе впечатление — как специалиста. То, что мы долбим изо дня в день: защиту «Спартака» надо укреплять. Где тонко, там и рвется изо дня в день», – заявил эксперт в своём телеграм-канале.

Добавим, что в следующем туре чемпионата России, 11 августа, «Спартак» отправится в гости к «Уралу», а 20 августа сыграет дома против действующего обладателя титула РПЛ, «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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