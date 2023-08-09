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«Оренбург» выигрывает у «Сочи» после первого тайма матча Кубка России

В начале матча арбитр отменил гол футболистов «Сочи».
09 августа 2023 17:08
автор: Александр Евграфов

Футболисты «Оренбурга» ведут в счете в матче второго тура в группе А против «Сочи» в групповом раунда Кубка России.

В самом начале первого тайма «Сочи» вышел вперед благодаря голу Никиты Бурмистрова, однако главный арбитр матча Евгений Турбин, проконсультировавшись с ВАР, отменил взятие ворот из-за игры рукой.

Несколько минут спустя, на 12-й минуте гол забили хозяева поля, отличился Габриэль Флорентин. На 16-й минуте поле покинул нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев, получивший травму. Во время голевой атаки он неудачно упал на газон, повредил руку и покинул поле на носилках.

В составе команды его заменил Степан Оганесян, который точным ударом на 25-й минуте удвоил преимущество хозяев поля.

В матче первого тура «Оренбург» разгромно проиграл ЦСКА – 0:6, а «Сочи» победил «Факел» - 3:1.

источник: «Советский спорт»
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