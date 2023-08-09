Лапочкин уверен, защитника «Локомотива» Ненахова нужно было удалять в игре с «Рубином»

Бывший судья категории ФИФА Сергей Лапочкин оценил фол защитника «Локомотива» Максима Ненахова на нападающем «Рубина» Мераби Уридии на 45-й минуте матча команд в Кубке России.

Железнодорожники выиграли - 1:0. Гол был забит во втором тайме.

«Ненахов идет на Уридия прямой ногой, наступает ей на игрока «Рубина», есть продавливание шипами, высокий контакт — это как минимум должен был быть штрафной, которого судья не назначил. И красная карточка, которую можно было показывать Ненахову. В том числе, если сравнивать этот эпизод с эпизодом Барриос ‑ Макаров», - приводит «Матч ТВ» слова Лапочкина.

«Локомотив» с 6 очками возглавляет группу, «Рубин» в двух матчах не смог завоевать очков и замыкает турнирную таблицу группы.

В матче 3-го тура 29 августа «Рубин» примет «Урал», а 30 августа «Локомотив» отправится в гости к «Ростову».