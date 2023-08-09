ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Лапочкин уверен, защитника «Локомотива» Ненахова нужно было удалять в игре с «Рубином»

Арбитр сравнил эпизод с фолом Вильмара Барриоса в матче «Зенит» - «Динамо».
09 августа 2023 17:05
автор: Максим Скороходов

Бывший судья категории ФИФА Сергей Лапочкин оценил фол защитника «Локомотива» Максима Ненахова на нападающем «Рубина» Мераби Уридии на 45-й минуте матча команд в Кубке России.

Железнодорожники выиграли - 1:0. Гол был забит во втором тайме.

«Ненахов идет на Уридия прямой ногой, наступает ей на игрока «Рубина», есть продавливание шипами, высокий контакт — это как минимум должен был быть штрафной, которого судья не назначил. И красная карточка, которую можно было показывать Ненахову. В том числе, если сравнивать этот эпизод с эпизодом Барриос Макаров», - приводит «Матч ТВ» слова Лапочкина.

«Локомотив» с 6 очками возглавляет группу, «Рубин» в двух матчах не смог завоевать очков и замыкает турнирную таблицу группы.

В матче 3-го тура 29 августа «Рубин» примет «Урал», а 30 августа «Локомотив» отправится в гости к «Ростову».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Сын Франческо Тотти перешёл во «Фрозиноне» 
Футболисту на данный момент 17 лет. 
09.08.2023 17:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Оренбург» выигрывает у «Сочи» после первого тайма матча Кубка России
В начале матча арбитр отменил гол футболистов «Сочи».
09.08.2023 17:08
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Лестер» в ближайшее время может подписать полузащитника «Челси» 
«Лисы» готовы арендовать игрока «пенсионеров» этим летом. 
09.08.2023 17:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ловчев оценил победу «Спартака» над «Пари НН» в результативном матче Кубка России
В общей сложности команды отправили в ворота друг друга девять мячей. 
09.08.2023 16:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Грозненский «Ахмат» объявил о подписании полузащитника «Лиона» Камило Рейджерса де Оливейры
Контракт с 24-летним бразильским футболистом рассчитан до конца сезона-2025/26.
09.08.2023 16:52
Футбол
автор: Александр Евграфов
Андрей Тихонов высказался о плотности календаря «Спартака»
В столичном клубе были недовольны плотностью матчей.
09.08.2023 16:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Оренбург» — «Сочи»: вышедший на замену Оганесян удвоил преимущество хозяев поля
Встреча 2-го тура группы А проходит в Оренбурге.
09.08.2023 16:46
Футбол
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Оренбурга» Воробьёв получил травму в матче с «Сочи»
Понадобилась вынужденная замена.
09.08.2023 16:46
Футбол
автор: Максим Скороходов
Игрок «Динамо» Паршивлюк оценил текущий уровень чемпионата России 
По мнению 34-летнего футболиста, РПЛ не может «стоять на месте». 
09.08.2023 16:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.