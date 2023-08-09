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«Лестер» в ближайшее время может подписать полузащитника «Челси» 

«Лисы» готовы арендовать игрока «пенсионеров» этим летом. 
09 августа 2023 17:05
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Челси» Чезаре Казадеи проведёт следующий сезон в аренде в составе «Лестера». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны согласовали условия арендного соглашения. Сообщается, что 20-летний футболист пройдет медобследование для завершения сделки в ближайшее время. О переходе итальянца будет объявлено на этой неделе.

Напомним, что Казадеи присоединился к «Челси» летом прошлого года. В январе 2023 года он был отправлен в аренду в «Рединг», за который сыграл 15 матчей и отличился одним забитым мячом. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

источник: «Советский спорт»
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