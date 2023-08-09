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Акинфеев остался в запасе ЦСКА на матч 2-го тура группового раунда Кубка России с «Факелом»

Место в воротах займет Владислав Тороп.
Акинфеев остался в запасе ЦСКА на матч 2-го тура группового раунда Кубка России с «Факелом»
09 августа 2023 17:30
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Стали известны стартовые составы ЦСКА и воронежского «Факела» на матч 2-го тура группы А группового раунда Кубка России (путь РПЛ). Голкипер армейцев Игорь Акинфеев уступил место в воротах Владиславу Торопу.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Набабкин, Роша, Мойзес, Рядно, Мендес, Зделар, Ермаков, Арбузов, Заболотный

«Факел»: Гудиев, Суслов, Брызгалов, Черов, Магаль, Мастерной, Квеквескири, Багамаев, Долгов, Ивахнов, Максимов

Матч группы А начнется в 18:30 в Москве, на стадионе «ВЭБ-Арена». Судить игру будет бригада арбитров во главе с Романом Галимовым. Его помощниками будут Андрей Образко и Варанцо Петросян.

В матче первого тура ЦСКА разгромил «Оренбург» - 6:0, а «Факел» проиграл «Сочи» - 1:3.

источник: «Советский спорт»
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