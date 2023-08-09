Сын Франческо Тотти перешёл во «Фрозиноне» 

Бывший игрок молодёжных команд «Ромы» и сын легендарного нападающего «волков» Франческо Тотти, Кристиан Тотти заключил трудовое соглашение с «Фрозиноне». Об этом сообщает пресс-служба жёлто-синих.

Сообщается, что 17-летний форвард будет играть в составе молодёжной команды «канареек» категории до 19 лет.

Напомним, что Франческо Тотти выступал за «Рому» на протяжении 24 лет (1993-2017). Всего за жёлто-красных он сыграл 785 матчей, забил 307 голов и отдал 209 результативные передачи. На его счету один титул чемпиона Италии и два трофея Кубка страны.