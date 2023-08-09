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Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России 

Игра состоится сегодня, 9 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре. 
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России 
09 августа 2023 17:36
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» и «Зенит» огласили стартовые составы команд на матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Отметим, очная встреча пройдет в среду, 9 августа, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало матча – 18:30 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Солдатенков, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Гарре, Шитов, Рахманович, Карпицкий.

«Зенит»: Васютин, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Круговой, Фернандес, Сутормин, Васильев, Мантуан, Сергеев.

В настоящее время «Зенит» занимает первое место в группе С в Кубке России, имея в своём активе три очка. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке без очков.

источник: «Советский спорт»
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