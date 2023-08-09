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Ловчев считает, что второй состав «Спартака» мог бы претендовать на высокие места в РПЛ

Интересный вывод от эксперта.
09 августа 2023 17:37
автор: Александр Кожевников

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о глубине состава красно-белых.

«Но важнейшее — то, что «Спартак» верил, что отыграется — преимущество было огромное, вопрос был в том, хватит ли времени. А когда вышли Бонгонда и Промес, всё вообще стало понятно. Возможно, такой глубины состава, как у нынешнего «Спартака», в лиге нет ни у кого. Команда может выставить второй состав в РПЛ — и он будет претендовать на высокие места. Ведь не было вчера в старте Джикии, Соболева, Промеса, Бонгонда… И начали просто потрясающе!» — написал Евгений Ловчев в своём Telegram-канале.

В следующем туре чемпионата России, 11 августа, «Спартак» отправится в гости к «Уралу», а 20 августа сыграет дома против действующего обладателя титула РПЛ, «Зенита».

источник: «Советский спорт»
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