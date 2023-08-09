Мостовой назвал справедливым решение КДК по делу Барриоса

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС не применять дополнительную дисквалификацию для игрока «Зенита» Вильмара Барриоса.

«Справедливое решение. Сразу сказал — один матч дисквалификации, максимум — два. Барриос в игровом моменте в подкате прыгнул и хотел сыграть в мяч. Другое дело, что Макаров оказался побыстрее, убрал ногу. Заговор? Нет, мне кажется, ничего нет. Уже надо остановиться с этими заговорами», - приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Отметим, 29-летний полузащитник сине-бело-голубых заработал красную карточку по ходу встречи 3-го тура РПЛ с «Динамо» (2:3).

Напомним, Барриос перешёл в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он провёл 31 матч, отличился одним забитым мячом и отдал два ассиста. Его контракт с петербуржцами действует до лета 2026 года.