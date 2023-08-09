Стало известно, кто может заменить Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает продать защитника команды Гарри Магуайра в летнее трансферное окно и начал искать ему замену. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в шорт-листе «красных дьяволов» оказались три игрока – Бенжамен Павар из «Баварии», Жан-Клер Тодибо из «Ниццы», а также Эдмон Тапсоба из «Байера». Главным претендетом на покупку является французский защитник «орлят».

Добавим, Магуайр играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В минувшем сезоне за команду Эрика тен Хага он провёл 31 матч и не отличился результативными действиями. Ранее появилась информация, что он может перейти в «Вест Хэм» в ближайшее время.