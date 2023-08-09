ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Тарханов считает, что «Крылья Советов» смогут побороться с «Зенитом» в матче Кубка России

Игра начнется в 18:30 мск.
09 августа 2023 17:51
автор: Максим Скороходов

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что у самарской команды есть все шансы набрать очки в матче 2-го тура Кубка России против «Зенита».

- «Крылья» смогут навязать борьбу «Зениту». А почему нет? К тому же, на эмоциях после разгромной победы над «Ростовом» игроки будут особенно стараться. Я думаю, они могут создать конкуренцию «Зениту», - приводит «Спорт день за днем» слова Тарханова.

Очная встреча команд пройдет в среду, 9 августа, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало матча – 18:30 по московскому времени.

В настоящее время «Зенит» занимает первое место в группе С в Кубке России, имея в своём активе три очка. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке без очков.

источник: «Спорт день за днем»
Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу на Играх стран СНГ 
В борьбе за награду подопечные Михаила Лихачёва оказались сильнее команды Омана. 
09.08.2023 18:26
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Оренбург» победил «Сочи» в матче второго тура группы А Кубка России
В настоящее время у всех четырех команд в группе А по три очка.
09.08.2023 18:17
Футбол
автор: Александр Евграфов
Бывший наставник «Спартака» Ваноли подписал новый контракт с «Венецией»
Итальянец руководил московской командой полгода. 
09.08.2023 18:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» призвал Неймара и Вератти искать себе новые клубы 
Парижане также не рассчитывают на троих игроков нынешнего состава. 
09.08.2023 18:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В ЦСКА рассказали, почему Зайнутдинов и Карраскаль пропустят матч против «Факела» 
Сегодня, 9 августа, армейцы примут на своём поле воронежскую команду в рамках Кубка России. 
09.08.2023 17:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, кто может заменить Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед»
Манкунианцы рассматривают три кандидатуры на замену англичанину. 
09.08.2023 17:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Мостовой назвал справедливым решение КДК по делу Барриоса
Игрок не получил дополнительных штрафов.
09.08.2023 17:48
Футбол
автор: Александр Кожевников
Ловчев считает, что второй состав «Спартака» мог бы претендовать на высокие места в РПЛ
Интересный вывод от эксперта.
09.08.2023 17:37
Футбол
автор: Александр Кожевников
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России 
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч Пути РПЛ Кубка России 
Игра состоится сегодня, 9 августа, на «Солидарность Арене» в Самаре. 
09.08.2023 17:36
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.