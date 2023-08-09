Тарханов считает, что «Крылья Советов» смогут побороться с «Зенитом» в матче Кубка России

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Александр Тарханов считает, что у самарской команды есть все шансы набрать очки в матче 2-го тура Кубка России против «Зенита».

- «Крылья» смогут навязать борьбу «Зениту». А почему нет? К тому же, на эмоциях после разгромной победы над «Ростовом» игроки будут особенно стараться. Я думаю, они могут создать конкуренцию «Зениту», - приводит «Спорт день за днем» слова Тарханова.

Очная встреча команд пройдет в среду, 9 августа, в Самаре на стадионе «Солидарность Арена». Начало матча – 18:30 по московскому времени.

В настоящее время «Зенит» занимает первое место в группе С в Кубке России, имея в своём активе три очка. «Крылья Советов» располагаются на третьей строчке без очков.