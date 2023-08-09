В ЦСКА рассказали, почему Зайнутдинов и Карраскаль пропустят матч против «Факела» 

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов назвал причины, по которым некоторые игроки армейцев не примут участия в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Факела».

«Илья Агапов приступил к завершающей стадии реабилитации. Бактиер Зайнутдинов — с ним ничего страшного нет. Но сегодня кубковая игра, поэтому решили поберечь его. Реабилитация Игоря Дивеева закончится ближе к Новому году, поэтому будем говорить о нем пореже и радовать только хорошими новостями. Хорхе Карраскаль тренируется по индивидуальной программе», — приводит слова медицинского работника пресс-служба московского клуба.

Добавим, очная встреча ЦСКА и «Факела» в Кубке России состоится в среду, 9 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.