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В ЦСКА рассказали, почему Зайнутдинов и Карраскаль пропустят матч против «Факела» 

Сегодня, 9 августа, армейцы примут на своём поле воронежскую команду в рамках Кубка России. 
09 августа 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков

Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов назвал причины, по которым некоторые игроки армейцев не примут участия в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России против «Факела».

«Илья Агапов приступил к завершающей стадии реабилитации. Бактиер Зайнутдинов — с ним ничего страшного нет. Но сегодня кубковая игра, поэтому решили поберечь его. Реабилитация Игоря Дивеева закончится ближе к Новому году, поэтому будем говорить о нем пореже и радовать только хорошими новостями. Хорхе Карраскаль тренируется по индивидуальной программе», — приводит слова медицинского работника пресс-служба московского клуба.

Добавим, очная встреча ЦСКА и «Факела» в Кубке России состоится в среду, 9 августа, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.

источник: ПФК ЦСКА
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