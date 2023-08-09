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«ПСЖ» призвал Неймара и Вератти искать себе новые клубы 

Парижане также не рассчитывают на троих игроков нынешнего состава. 
09 августа 2023 18:07
автор: Глеб Шевяков

Пять футболистов «ПСЖ» могут сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает RMC Sport.

Как утверждает источник, наставник красно-синих Луис Энрике и спортивный директор команды Луиш Кампуш провели встречу с Неймаром, Марко Верратти, Ренату Санчешем, Уго Экитике и Хуаном Бернатом, и сообщили тем, что не заинтересованы в их услугах на предстоящий сезон. Сообщается, что руководство посоветовало игрокам искать себе новые команды.

Ранее сообщалось, что «Челси» планирует подписать Неймара этим летом.

Добавим, что новый сезон в чемпионате Франции для «ПСЖ» стартует в субботу, 12 августа. Подопечные Энрике сыграют дома против «Лорьяна» в 1-м туре Лиги 1.

источник: RMC Sport
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