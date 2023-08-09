«Оренбург» победил «Сочи» в матче второго тура группы А Кубка России

Футболисты «Оренбурга» победили «Сочи» в матче второго тура в группе А группового раунда Кубка России. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

В составе победителей отличились Габриэль Флорентин (12-я минута) и Степан Оганесян (25), вышедший на замену вместо нападающего Дмитрия Воробьева, получившего травму.

В начале матча «Сочи» открыл счет благодаря голу Никиты Бурмистрова, однако главный арбитр матча Евгений Турбин, проконсультировавшись с ВАР, отменил взятие ворот из-за игры рукой.

В настоящее время у всех команд в группе А по три очка. В среду также сыграют ЦСКА и «Факел». «Оренбург» занимает второе место, «Сочи» на третьем. 30 августа «Сочи» примет ЦСКА, а «Оренбург» сыграет в Воронеже с «Факелом».