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Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу на Играх стран СНГ 

В борьбе за награду подопечные Михаила Лихачёва оказались сильнее команды Омана. 
Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу на Играх стран СНГ 
09 августа 2023 18:26
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РФС

Футболисты национальной команды сборной России стали бронзовыми призёрами Игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

Отметим, в матче за третье место в турнире россияне одержали победу над сборной Омана со счётом 7:3.

За «красную песочную машину» голы забили Егор Ремизов и Антон Шкарин, на счет Амадиуса Виноградова – дубль, а у Фёдорова Земскова в активном хет-трике.

Напомним, что финальный матч между сборными Ирана и Беларуси состоится сегодня, 9 августа. Начало встречи запланировано на 18:25 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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