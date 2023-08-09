Сборная России по пляжному футболу завоевала бронзу на Играх стран СНГ 

Футболисты национальной команды сборной России стали бронзовыми призёрами Игр стран СНГ, которые проходят в Беларуси.

Отметим, в матче за третье место в турнире россияне одержали победу над сборной Омана со счётом 7:3.

За «красную песочную машину» голы забили Егор Ремизов и Антон Шкарин, на счет Амадиуса Виноградова – дубль, а у Фёдорова Земскова в активном хет-трике.

Напомним, что финальный матч между сборными Ирана и Беларуси состоится сегодня, 9 августа. Начало встречи запланировано на 18:25 по московскому времени.