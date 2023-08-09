«Реал» готовит материалы для представления Мбаппе

Отдел коммуникаций мадридского «Реала» подготовил видеоролик, графику и фотографии для презентации нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, в клубе готовятся к возможному приходу 24-летнего форварда. Все говорит о том, что переход чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции из «ПСЖ» может состояться уже в это летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» снял постер с французским форвардом с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а из магазина были удалены футболки с фамилией Мбаппе.

Соглашение футболиста с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.