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«Реал» готовит материалы для представления Мбаппе

Переход возможно будет осуществлен в это летнее трансферное окно.
09 августа 2023 18:39
автор: Александр Евграфов

Отдел коммуникаций мадридского «Реала» подготовил видеоролик, графику и фотографии для презентации нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает Marca.

По информации источника, в клубе готовятся к возможному приходу 24-летнего форварда. Все говорит о том, что переход чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции из «ПСЖ» может состояться уже в это летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» снял постер с французским форвардом с фасада домашнего стадиона «Парк де Пренс», а из магазина были удалены футболки с фамилией Мбаппе.

Соглашение футболиста с французской командой рассчитано до конца сезона-2023/24. Мбаппе отказался использовать опцию продления контракта с «ПСЖ» до 2025 года.

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