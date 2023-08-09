Агент Сутормина прокомментировал количество игрового времени игрока в «Зените»

Футбольный агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, Александр Клюев сообщил, что его клиент недоволен своим количеством игрового времени в составе питерской команды, а также высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Аренда в ЦСКА? Об этом лучше спросить у клубов. Но, конечно, Леша недоволен малым количеством игрового времени, как и каждый амбициозный игрок», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что армейцы пытались арендовать 29-летнего хавбека, однако петербуржцы ответили отказом из-за нежелания усиливать конкурентов.

Добавим, Сутормин присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В текущего сезоне за команду Сергея Семака он провёл два неполных матча и не отметился результативными действиями.