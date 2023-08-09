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Агент Сутормина прокомментировал количество игрового времени игрока в «Зените»

Ранее сообщалось, что ЦСКА хочет взять хавбека сине-бело-голубых в аренду. 
09 августа 2023 18:53
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, Александр Клюев сообщил, что его клиент недоволен своим количеством игрового времени в составе питерской команды, а также высказался о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

«Аренда в ЦСКА? Об этом лучше спросить у клубов. Но, конечно, Леша недоволен малым количеством игрового времени, как и каждый амбициозный игрок», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что армейцы пытались арендовать 29-летнего хавбека, однако петербуржцы ответили отказом из-за нежелания усиливать конкурентов.

Добавим, Сутормин присоединился к «Зениту» летом 2019 года. В текущего сезоне за команду Сергея Семака он провёл два неполных матча и не отметился результативными действиями.

источник: «Спорт-Экспресс»
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