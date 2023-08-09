Агент Тикнизяна высказался о возможном переходе своего клиента в «Вердер»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна, отреагировал на новость о возможном переходе футболиста в «Вердер».

Ранее спортивный директор железнодорожников Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб ведёт переговоры с зелёно-белыми по продаже 24-летнего игрока.

«Спортивный директор ответил на вопрос возможного трансфера Тикнизяна. Идут переговоры. Как клубы договорятся, будем двигаться дальше. Пока Наир готовится к следующему туру, к важному матчу «Локомотива», — приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Добавим, «Локомотив» приобрёл Тикнизяна у ЦСКА в августе 2021 года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл пять матчей и отличился четырьмя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два с половиной миллиона евро.